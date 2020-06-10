Кремль ожидает ответа Лукашенко об участии в параде Победы в Москве

Лидия Мартынова

Кремль со дня на день ожидает ответа президента Белоруссии Александра Лукашенко об участии в параде Победы в Москве, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока нет. Но это же технологическое... Ведется работа, мы ожидаем это со дня на день", -сказал Песков, отвечая на вопрос, дал ли ответ Лукашенко на приглашение принять участие в параде Победы в Москве.