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Кремль ожидает ответа Лукашенко об участии в параде Победы в Москве

Кремль ожидает ответа Лукашенко об участии в параде Победы в Москве
Кремль со дня на день ожидает ответа президента Белоруссии Александра Лукашенко об участии в параде Победы в Москве, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока нет. Но это же технологическое... Ведется работа, мы ожидаем это со дня на день", -сказал Песков, отвечая на вопрос, дал ли ответ Лукашенко на приглашение принять участие в параде Победы в Москве.

# Политика
По материалам: ria.ru

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