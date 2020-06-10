Лукашенко заявил о давлении на белорусов во время сбора подписей

Анастасия Иванова

В Белоруссии проверят частные компаний с целью выяснить, по каким причинам увольняли людей в последние месяцы. Об этом сегодня, 10 июня, заявил Александр Лукашенко на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам.

«В последнее время, уверен и вам так же, как и мне, поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Что меня возмущает особенно — в Минске, других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей. Притом, боюсь сказать массово, но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей — тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался — уходи», — сказал он.

В этой связи белорусский лидер попросил главу Администрации президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову и управляющего делами президента Виктора Шеймана подключиться к этому вопросу и выработать систему проверок частных компаний.

«На госпредприятиях такого нет. И посмотреть, за что уволили людей за последние три месяца. Публично хочу сказать: если они хотят в Белоруссии порядочно работать и давать пользу стране, не обижая людей, они должны восстановить этих людей или оплатить им за три, два или один месяц — за то, что выкинули безосновательно», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, в Белоруссии проходит кампания по сбору подписей за выдвижение в кандидаты на пост главы государства. Выборы президента республики должны состояться 9 августа. При этом в СМИ все чаще стали появляться сообщения о принудительном сборе подписей за действующего руководителя Белоруссии.