Лунный день сегодня 10 июня 2020 года

Вадим Карасев

Благодаря советам астрологов этот день можно сделать максимально удачным, а неприятности — оставить за спиной. Узнайте о том, каким будет влияние Луны в эту среду, чтобы подготовиться к возможным неурядицам и обойти их стороной.

В этот день возможно много неприятностей и проблем, так что необходимо заранее продумать, как от них избавиться. Методика холотропного дыхания будет лучшим помощником в этом плане, так как от нее можно ожидать достаточно быстрых результатов и большой пользы.

Фаза Луны: начинается 19 лунный день. Это значит, что Луна будет убывать в Знаке Водолея. Астрологи отмечают, что союз стихии Воздуха и убывающей Луны подарит заряд бодрости, но приведет к нарушению планов и повышению импульсивности людей, особенно в первой половине дня.

Магнитные бури 10 июня: вспышек на Солнце зарегистрировано в последние дни не было. Это значит, что магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

умеренность во всем;взаимопонимание;вечерний отдых;решение насущных вопросов.вспыльчивость;агрессия;высокая загруженность и усталость.

Заниматься домашними делами в эту среду можно лишь в том случае, если они не помешают выполнению более важных обязанностей. Всем, кто захочет навести дома порядок, придется правильно спланировать дела, чтобы не попасть впросак. Если надобности в домашних делах не будет, астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют ими не заниматься. Вместо этого лучше как следует отдохнуть.

Что надеть сегодня

В этот день лучше выбирать привычный и удобный стиль и не экспериментировать. Сдержанные и пастельные тона помогут успокоиться вспыльчивым людям. Тем, кто испытывает недостаток сил и вдохновения, подойдут яркие тона — оранжевый или бирюзовый.

Для восстановления энергетики и мотивации можно использовать золотые украшения. Если придется много времени проводить в агрессивном окружении, полезными будут изделия из серебра. Также в этом случае пригодятся родонит, янтарь и сердолик. Успокоить нервы поможет аквамарин или аметист.

Финансы и работа в 19 лунный день

10 июня важно знать меру во всем. Не стоит перегружать себя делами и работой, а также тратить много денег. Астрологи не советуют также брать на себя новые обязательства. Лучше не гнуть свою линию в спорах, касающихся работы и бизнеса. В этот день желательно заниматься простыми и понятными делами.





Луна идет на убыль, поэтому можно читать заговоры против бедности и долгов. Это прекрасный день для кредитных выплат, оплаты коммунальных услуг, погашения задолженностей. Также во второй половине дня можно заняться планированием дел на будущее.

Любовь и отношения 10 июня

Убывание Луны в созвездии Водолея — время неопределенности, так что достичь успехов в личной жизни можно будет благодаря искренности. Эти сутки будут удачными для новых знакомств. Для налаживания гармонии в парах придется изрядно постараться. Лучше не игнорировать просьбы второй половинки о помощи, а также бороться с ревностью.

Подобный подход будет крайне позитивен и в рабочих отношениях. Легкое разногласие может превратиться в большой конфликт. Старайтесь не переходить дорогу окружающим и не навязывать никому свое мнение. Если взгляды с кем-то расходятся, значит, так тому и быть.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Вспыльчивость, агрессию и иные негативные эмоции можно «вылечить» физическими упражнениями, но лучше не увлекаться слишком сильно походами в зал и пробежками. В этот день не стоит слишком сильно уставать.

Всем, кто ощутит подъем сил, вредно их экономить: стоит выплеснуть энергию в рабочее или творческое русло, иначе она может трансформироваться в нечто негативное. Союз убывающей Луны и Водолея может привести к резкой смене настроения.