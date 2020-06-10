МИД РФ заявил о неизбежности возвращения чартеров в Египет

Алексей Вольцев

Пандемия коронавируса может иметь решающее значение для возобновления российского туризма в Египет. Египет уже объявил о скидках авиакомпаниям на обслуживание в аэропортах страны, а МИД РФ заявил о неизбежности возвращения чартеров на египетские курорты.

Президент РФ Владимир Путин 8 июня провел телефонные переговоры со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом Сиси. Согласно сообщению сайта Кремля, последний раз лидеры двух стран беседовали 10 января.

Наряду с политическими вопросами были рассмотрены актуальные темы дальнейшего развития российско-египетского стратегического партнёрства. Обсуждались ли вопросы туризма, неизвестно.

В МИДЕ ГОВОРЯТ О НЕИЗБЕЖНОСТИ ВОЗВРАТА РОССИЙСКИХ ЧАРТЕРОВ

Уже 9 июня во влиятельной египетской газете «Аль-Ахрам» было опубликовано интервью специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова, в котором была обозначена позиция России относительно возвращения авиасообщения с Египтом.

Как заявил дипломат, в России искренне заинтересованы в скорейшем возобновлении «полноформатного авиасообщения с Египтом и активизации на этой основе туристических связей». Г-н Богданов напомнил, что до трагедии с российским самолетом в 2015 г. над Синаем почти 3 млн россиян ежегодно отдыхало на египетских курортах.

По словам замглавы МИД РФ, за последние годы сторонами проделана значительная работа по расследованию причин катастрофы и повышению уровня безопасности воздушного сообщения. Однако из-за пандемии планы по восстановлению авиасообщения с курортами Египта были скорректированы.

«Тем не менее убежден, что мы неизбежно придем к тому, что чартерные рейсы в египетские курортные города будут восстановлены», - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

ЕГИПЕТ ПРЕДЛОЖИЛ СКИДКИ АВИАКОМПАНИЯМ

В настоящее время въездной туризм в Египте стоит на «паузе». О сроках возобновления международного авиасообщения власти страны не сообщают: количество новых случаев коронавирусной инфекции по-прежнему велико.

В этих условиях представители туристической отрасли страны стали говорить о необходимости возвращения туризма не летом, а уже в более конкурентном для Египта зимнем сезоне - с октября.

Чтобы привлечь иностранных перевозчиков, Министерство авиации Египта объявило о 50% скидках перевозчикам по операциям «взлет-посадка» в гаванях курортов Красного моря и о 20-процентных скидках на наземное обслуживание.

Кроме того, египетская сторона обещает авиакомпаниям и льготные цены на авиатопливо, а также упрощенные процедуры при выдаче слотов.

РАЗВОРОТ НА ПРОДВИЖЕНИЕ КУРОРТОВ

Показателен и разворот в продвижении египетского продукта. С приходом нового министра туризма и древностей Аль-Анани ставка делалась на культурный туризм.

На конец 2020 г. было запланировано открытие нового Большого Египетского музея. Это событие перенесли. Теперь египетский министр говорит уже о стимулировании туризма на курорты Красного моря.

Кроме того, власти заговорили о необходимости создания специального фонда для продвижения египетского продукта, в том числе, для выплат по чартерным рейсам. Однако пока эта инициатива не нашла поддержки у местного турбизнеса.

ЕГИПЕТ ВЫГОДЕН ЧАРТЕРНЫМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ

Российские эксперты считают, что шансы Египта вернуться на российскую туристическую карту в предстоящем зимнем сезоне возросли.

Российским перевозчикам нужно компенсировать упущенные из-за пандемии доходы, а египетские курорты как раз то направление, которое позволит летать круглогодично.

К тому же скидки, которые Египет сулит авиакомпаниям, будут особенно привлекательны для чартерных перевозчиков с их традиционно большим количеством рейсов.