Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП и расплакался в зале суда

Вадим Карасев

Сегодня 56-летний Михаил Ефремов был допрошен в Управлении внутренних дел по Центральному административному округу Москвы и предстал перед судом. После вчерашней автомобильной аварии, которую актер устроил в районе Смоленской площади, и смерти пострадавшего Сергея Захарова следствие переквалифицировало обвинение Ефремову на более тяжкое — по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека). По ней ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.Все это, конечно, чудовищно,— прокомментировал Ефремов смертельное ДТП.

Михаил Ефремов в зале суда

В Таганский суд актера привезли в наручниках. Сидя за решеткой, он заплакал и на вопрос о признании своей вины утвердительно кивнул. Следствие потребовало домашнего ареста для Ефремова, чтобы у него не было возможности скрыться или повлиять на свидетелей. Суд удовлетворил ходатайство — актер будет находиться под домашним арестом до 9 августа. В зале суда Ефремов согласился с этим решением.

Органы следствия располагают достаточными сведениями, указывающими на его причастность к преступлению,— сказала судья.

Прокурор отметила, что обвиняемый фактически сорвал меру пресечения в виде подписки о невыезде, так как не явился по вызову на допрос. Напомним, следователи приехали к нему домой. Днем Михаил жаловался на плохое самочувствие.







