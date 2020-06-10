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Минск настаивает на пересмотре цены на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цены на российский газ

Минск в очередной раз требует от России пересмотреть цены на газ в этом году. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Минэнерго Белоруссии Ольгу Козлович, вопрос поднимался на переговорах с министром энергетики России Александром Новаком.

«За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В связи с этим белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Белоруссии с определением ее корректного и справедливого уровня», — сказала пресс-секретарь.

На переговорах также обсудили условия расчета за поставляемый российский газ. При этом позиция белорусской стороны остается неизменной: «для урегулирования разногласий, возникших между субъектами хозяйствования по цене на газ с учетом его калорийности, необходимо предоставить методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности».

Накануне, как уже сообщало ИА Newstes, в «Газпроме» заявили, что не планируют менять цену поставок газа в Белоруссию на 2020 год, но готовы начать переговоры в отношении условий поставки газа с 1 января 2021 года.

Напомним, Белоруссия ежегодно импортирует из России около 20 млрд кубометров газа. 14 февраля 2020 года был заключен годовой контракт на поставку газа в республику по $ 127 за тысячу кубометров. При этом в белорусской столице неоднократно заявляли, что цена должна быть пересмотрена. В конце мая «Газпром» сообщил, что Белоруссия накопила долг за поставки газа в размере $ 165,57 млн.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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