Минздрав Молдавии не собирается втягиваться в битву политиков

Лидия Мартынова

В Министерстве здравоохранения Молдавии ответили на обвинения депутатской группы Pro Moldova, где считают, что ведомство должным образом не обеспечивает защиту от Covid-19, искажая информацию об истинном положении дел.

«Ложная информация, манипуляции и искажение фактов так же опасны для общественного здоровья, как и новый тип коронавируса. Такой вызов, как эпидемия коронавируса, должен был укрепить общество. В таких условиях проблемы страны и общества должны выходить за рамки политических обязательств», — говорится в сообщении Минздрава.

В министерстве подчеркивают, что не комментируют и не дают оценку политическим битвам, а проблемы в системе здравоохранения «появились не сегодня и не вчера».

Ранее премьер-министр страны Ион Кику говорил, что в системе здравоохранения Молдавии были допущены критичные ошибки, которые сказываются сегодня, в момент эпидемии.

Со своей стороны президент Молдавии Игорь Додон потребовал от правительства разработать новую стратегию системы здравоохранения страны. Глава государства подчеркнул, что власти понимают потребность населения в более качественных условиях пребывания в больницах.

«Системе нужен новый подход: начиная с семейного врача, наличия медицинских пунктов в сельской местности, также необходимо укрепление районных, региональных и национальных больниц. Мы будем выделять больше дополнительных средств медицинскому сектору в дальнейшем. Мы должны пересмотреть приоритеты. Система здравоохранения будет приоритетом государства», — пообещал Додон.

ИА Newstes сообщало, что оппозиционная депутатская группа Андриана Канду Pro Moldova инициировала в парламенте процедуру по выражению простого вотума недоверия членам правительства Иона Кику, в частности главе Министерства здравоохранения. По мнению депутатов, ситуация в сфере медицины близка к критической и власти в целом не справляются с пандемией коронавируса.

По их требованию в парламент будут приглашены все лица, ответственные за противодействиее Covid-19. Они должны будут держать ответ перед парламентариями и представителями гражданского общества, чтобы «прояснить реальное положение дел» в этом вопросе.

К вечеру 10 июня Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в РМ. В течение сегодняшнего дня подтверждено рекордное количество новых случаев заболевания — 296, таким образом общее число инфицированных достигло 10 321. Жертвой Covid-19 стал 371 пациент, 5 930 человек излечились.