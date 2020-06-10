МЭА: «Газпром» и Алжир потеряли больше всех в Европе из-за коронавируса

Влада Некрасова

В этом году мир ждет рекордное падение спроса на газ — на 150 млрд кубометров или 4%. При этом в Европе наиболее пострадавшими уже оказались «Газпром» и Алжир.

Потребления газа во всем мире снизится в 2020 году на 150 млрд кубометров. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). По его данным, спрос упадет на 4%. «Пандемия COVID-19 ударила по уже снижающемуся спросу на газ. Его потребление, как ожидается, упадет на 4% в 2020 году из-за низкого спроса на отопление во время теплой зимы, карантина почти во всех странах и более низкого уровня экономической активности из-за вызванного COVID-19 макроэкономического кризиса», — говорится в документе МЭА.

Как отметили в агентстве, в Европе потребление газа упало в первые пять месяцев года на 7%. Из-за снижения на 5% количества дней, когда работает отопление, теплогенерация снизила закупки на 2,5 млрд кубометров газа, а локдаун привел к снижению потребления еще на 10 млрд кубометров.

Наиболее пострадавшими оказались поставщики трубопроводного газа из Северной Африки и России, подсчитали в МЭА. А вот импорт СПГ вырос. «Несмотря на падающий спрос, поставки СПГ выросли на 20% - до 60 млрд кубометров. США стали крупнейшим экспортером, обойдя Катар и Россию. На поставщиков СПГ из Соединенных Штатов пришлось 25% всего европейского импорта сжиженного газа», — говорится в докладе Международного энергетического агентства. В то же время поставки трубопроводного газа снизились: «Импорт из России и Северной Африки упал на примерно 25%, из Норвегии — на 4%».

Трубопроводный газ поставляют в основном по контрактам с нефтяной привязкой цен, а на спотовом рынке Европы топливо продавали по более низким ценам. На этом уровне были вынуждены отдавать газ и поставщики СПГ. Поэтому продажи сжиженного газа выросли. «Поставки СПГ выросли на 22%, но у них самая плохая экономика, что привело к колоссальным убыткам поставщиков», — говорит заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. По его данным, экспорт газа трубопроводами из Алжира просел на 40%, из России — на 23%, из Ливии — на 13%, и Норвегии — на 10%.

При этом в июне ситуация с поставками СПГ может измениться. По крайней мере, из США. Как сообщало ИА Newstes , в первый месяц лета трейдеры Европы и Азии отказались от 22-х грузов сжиженного газа из США, а в июле — от половины.

В МЭА прогнозируют, что рекордно низкие цены на газ в Европе и Азии сохранятся до конца лета и начнут восстанавливаться вместе с стартом следующего отопительного сезона. В то же время, полагают аналитики агентства, мировой спрос начнет восстанавливаться только в 2021 году, хотя прогнозировавшийся ежегодный рост потребления газа до 2025 года будет теперь меньше на 75 млрд кубометров и составит 1,5% в год.

Аналитики Международного энергетического агентства считают, что Россия обеспечит половину роста поставок газа и она придется ближе к 2024−2025 годам. Тогда на проектную мощность в 38 млрд кубометров в год выйдет газопровод «Сила Сибири» в Китай и будут запущены новые заводы СПГ. Что очень логично, так как наращивать потребление газа, в первую очередь, будет Азия — в основном, Китай и Индия.