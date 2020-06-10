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Мосгоризбирком опроверг сообщения о принуждении голосовать дистанционно

Мосгоризбирком опроверг сообщения о принуждении голосовать дистанционно
Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов опроверг сообщения СМИ о якобы принуждении граждан подавать заявки на участие в электронном голосовании, он подчеркнул, что комиссия не получала ни одного обращения по этому поводу.

"Московская городская избирательная комиссия, безусловно, отрабатывает те сигналы, которые появляются в интернете, но мы все хорошо знаем, что это определённая политическая технология, и зачастую эта информация является фейком. Заявлений от граждан к нам в комиссию о том, что их кто-то побуждает обратиться с заявлением на дистанционное электронное голосование, у нас в комиссии ни одного нет", - сказал Ермолов на дистанционном заседании Мосгордумы в среду.

Он также отметил, что в период кампании по выборам в Мосгордуму в 2019 году в комиссию, наоборот, поступали обращения от граждан с вопросами, почему их округа не могут участвовать в дистанционном голосовании.


Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в конституцию РФ подали уже 400 тысяч москвичей.


Дистанционное электронное голосование впервые было использовано в Москве на выборах в Мосгордуму, проголосовать дистанционно могли жители трёх округов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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