Мосгоризбирком опроверг сообщения о принуждении голосовать дистанционно
"Московская городская избирательная комиссия, безусловно, отрабатывает те сигналы, которые появляются в интернете, но мы все хорошо знаем, что это определённая политическая технология, и зачастую эта информация является фейком. Заявлений от граждан к нам в комиссию о том, что их кто-то побуждает обратиться с заявлением на дистанционное электронное голосование, у нас в комиссии ни одного нет", - сказал Ермолов на дистанционном заседании Мосгордумы в среду.
Он также отметил, что в период кампании по выборам в Мосгордуму в 2019 году в комиссию, наоборот, поступали обращения от граждан с вопросами, почему их округа не могут участвовать в дистанционном голосовании.
Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в конституцию РФ подали уже 400 тысяч москвичей.
Дистанционное электронное голосование впервые было использовано в Москве на выборах в Мосгордуму, проголосовать дистанционно могли жители трёх округов.