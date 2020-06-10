МВФ одобрил Украине кредит на пять миллиардов долларов

Вадим Карасев

Владимир ЗеленскийФото: Reuters

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил кредит Украине сроком на полтора года. Об этом сообщается на сайте фонда.

Предоставление денег одобрили в рамках механизма кредитования стенд-бай. Размер программы поддержки Украины составляет пять миллиардов долларов. Первый транш на 2,1 миллиарда страна получит уже в июне.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что ожидает одобрения кредита от МВФ на пять миллиардов долларов, поскольку Украине нужны средства для преодоления последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия называл условия МВФ крайне сложными и во многом неприемлемыми.

Также сообщалось, что ради получения кредита на Украине примут упрощенную процедуру взыскания долгов с граждан за коммунальные услуги, повысят штрафы и ужесточат наказания за просрочку платежей. Кроме того, правительство согласилось оптимизировать систему школьного образования, закрыть часть школ и уволить лишних учителей.