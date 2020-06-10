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Названа лучшая печень трески

Названа лучшая печень трески

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование печени трески популярных брендов и назвал лучшие. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В тестировании приняла участие продукция марок «5 морей», «Морской котик», «Новый океан», «Боско-морепродукт» и «Беринг». В продукции трех брендов — «Новый океан», «Боско-морепродукт» и «Беринг» — оказалось превышено максимально допустимое количество мышьяка.

По итогам проверки, лидером рейтинга стали консервы, произведенные в Исландии и сделанные из свежей рыбы бренда «5 морей». «У этой печени трески хорошие органолептические показатели и низкое кислотное число жира. Кроме того, производитель данного образца оказался еще и самым щедрым», — говорится в исследовании. Печень трески «Морской котик» также рекомендована к покупке. Остальные образцы отправлены в черный список за нарушение правил безопасности.

В конце мая «Росконтроль» объявил о результате тестирования яблок сорта «Ред делишес». По итогам всех тестов к покупке рекомендованы яблоки, купленные в магазинах Eurospar, Metro, «Азбука вкуса», «Перекресток».

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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