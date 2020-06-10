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Названы лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QS

Названы лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QSФото: Александр Вильф / РИА Новости

МГУ имени Ломоносова занял 74-ое место в рейтинге лучших университетов мира по версии Quacquarelli Symonds. Об этом сообщается на официальном сайте рейтинга.

В прошлом году московский университет был на 84-ой строчке. С 2014 года ВУЗ поднялся в списке на 46 пунктов и вошел в топ-75 по миру.

Вторым российским учебным заведением в списке стал Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ). Он занял 225-ое место в общемировом рейтинге. За ним следуют Новосибирский государственный университет (228-ое место), Томский государственный университет (250-ое место) и Московский физико-технический институт (МФТИ) (281-ое место).

Лучшим ВУЗами мира были названы Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.

Ранее МГУ был также признан самым влиятельным российским вузом по версии рейтингового агентства RAEX. Помимо МГУ в пятерку лидеров вошли СПбГУ, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), МФТИ и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

# В мире
По материалам: lenta.ru

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