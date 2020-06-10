Не учтенные в документах лесные пожары можно выявить по древесным кольцам

Вадим Карасев

Тюменские ученые обнаружили пожары, не учтенные в документах при изучении процессов естественного послепожарного возобновления притундровых лесов на севере Западной Сибири. Исследование проходило в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, где проходит северная граница распространения лесов. Результаты работы ученых опубликованы в «Сибирском лесном журнале», кратко о них рассказывается в пресс-релизе Тюменского государственного университета.

«Исследования, проведенные на шести участках, показали, что за период с 1850 года произошло 15 пожаров. Только десять из них подтверждены документальными свидетельствами или датированы традиционным способом — по пожарным подсушинам, — рассказал главный научный сотрудник Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН и ТюмГУ Станислав Арефьев. — Предложенный нами новый дендрохронологический метод — практически единственный, который позволяет с точностью до года датировать неучтенные старые пожары любой давности».

Как пояснил Станислав Арефьев, традиционный метод определения времени лесных пожаров основан на датировке нанесенных пожарами ожогов ствола, так называемых пожарных подсушин. На выживших деревьях подсчитывается число годичных колец, образовавшихся после пожара в прилегающей к ожогу части ствола, чаще подсчет ведется на пнях после рубки. При использовании погибших в результате пожара деревьев применяется метод перекрестной датировки их кольцевых хронологий по фиксированным дендрохронологическим шкалам. Эти методы имеют ряд недостатков. Предложенный учеными новый универсальный метод датировки пожаров основан на расчете статистических параметров годичных колец независимо от наличия у деревьев видимых пожарных шрамов. Для измерения колец и построения дендрохронологических рядов у деревьев отбираются керны древесины, что не требует их рубки.

Работа показала, что северные редкостойные леса неоднократно подвергались действию пожаров (на разных участках — от одного до трех за столетие). Начало роста новых поколений деревьев обычно приходится на ближайшие после пожаров годы и совпадает с фазой усиленного послепожарного роста сохранившихся экземпляров старших поколений.

На всех обследованных гарях ученые увидели естественное возобновление древесных растений: на свежих (давность пожара — 2 года) оно представлено только вегетативно возобновляющейся березой и ее всходами, на старых (12, 17 лет и 22 года) идет возобновление хвойных пород. Общее количество жизнеспособного подроста древесных растений на разных участках колеблется от 0,7 до 8,3 тыс. шт./га. С увеличением возраста гари количество подроста снижается. Как пояснил Станислав Арефьев, это связано с восстановлением живого напочвенного покрова, препятствующего укоренению семян деревьев.

При этом состав подроста и соотношение видов в нем обусловлены наличием деревьев-семенников. Так, если в составе сохранившегося древостоя в редкостойных лесах есть сосна, то она возобновляется лучше лиственницы сибирской. Это приводит к постепенной смене лиственничных насаждений сосновыми. Подавляющая часть подроста на старых гарях жизнеспособна, полагают ученые.