Неразумно и поверхностно. Сенатор ответил Киеву на "возвращение" Крыма

Анастасия Иванова

Украинские власти будут постоянно продолжать говорить о возвращении Крыма, потому что от них этого требуют националисты, заявил URA.ru член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет "станет стыдно". Позднее бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил, что вернуть полуостров под контроль Киева можно, лишь отобрав эту территорию у России.

"Неразумные, поверхностные заявления. Они будут делать это все время, так как не могут говорить что-то другое. Ведь этого от украинской власти требуют националисты, которых власть боится. Они там запугали всех уже", – отметил Сергей Цеков.

По его словам, Зеленский не в полной мере осознает политическую реальность, связанную с будущим Крыма. Он напомнил, что Киев относился к некогда полученному от России полуострову "как к пасынку".

"И всегда нужно помнить, что это мы, крымчане ... провели референдум и попросили Россию об этом (воссоединении, – ред.)", – добавил сенатор.

По его словам, повторения выхода Крыма из состава России быть не может.

сообщило, что Климкин поделился с Зеленским "единственным способом" вернуть полуостров.