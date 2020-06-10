Ни один корабль России Румынии не угрожает — экс-глава Минобороны Молдавии

Лидия Мартынова

Высший совет обороны Румынии одобрил концепцию национальной безопасности, в которой главным фактором угрозы страны названа Россия. Бухарест беспокоит российская милитаризация Черноморского региона и «фантомное агрессивное поведение России».

В документе также отмечено, что руководство страны не оставляет без внимания инициативы соседней Молдавии, направление на укрепление связей с восточными партнерами из Евразийского союза, а также присутствие российских миротворцев в Приднестровье.

Бывший министр обороны Молдавии Валерий Плешка, комментируя официальную позицию румынских властей, напомнил, что ни один российский корабль в Черном море Румынии не угрожает, а также не нарушает ее границ.

«Мое твердое мнение — эта декларация румынских функционеров не к месту и не ко времени. Ситуация в мире стремительно приближается к хаосу. И лишний раз нагнетать ее не стоит», — заявил Плешка.

ИА Newstes сообщало, что в стратегии румынской обороны, принятой на 2020−2024 годы, отмечается «агрессивность» Москвы, которая, по мнению Бухареста, осуществляет «гибридные действия по милитаризации Черноморского региона». Правительство Румынии также опасается,что укрепление связей между Россией и Молдавией может негативно сказаться на безопасности в регионе, подрывая отношения с западными странами и НАТО (с 1994 года Республика Молдавия сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства, а в 2017 году в Кишиневе открылось бюро по связям Североатлантического военного союза).

Напомним, после активной фазы военной агрессии Молдавии против Приднестровья 21 июля 1992 года был запущен процесс мирного урегулирования конфликта. Для разведения противоборствующих сторон была создана Объединенная контрольная комиссия (ОКК), в которую изначально вошли представители России, Молдавии и Приднестровья.

Функции по обеспечению мира на берегах Днестра легли на совместные миротворческие силы, сформированные из числа российских, молдавских и приднестровских военнослужащих. Миротворцы РФ прибыли в зону безопасности 29 июля 1992 года. В 1998 году к миротворческой операции через институт военных наблюдателей присоединились Украина, а также представители миссии ОБСЕ.

В настоящее время Кишинев ставит под сомнение целесообразность присутствия российских военных, заявляя, что это «не способствует политическому решению приднестровской проблемы и сохранению территориальной целостности РМ». В 2018 году с трибуны ООН была озвучена резолюция, требующая «полного и незамедлительного вывода иностранных войск с территории Республики Молдавия». Молдавская сторона выступает за замену российских миротворцев гражданской миссией под контролем ОБСЕ.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил ранее, что окончательный вывод дислоцированной на левобережье Оперативной группы российских войск будет осуществлен после утилизации складов вооружения в селе Колбасное, где после вывода 14 армии скопилось более 20 тыс. тонн боеприпасов, значительная часть которых с истекшим сроком хранения. За их сохранность отвечает ОГРВ, на базе которой также проходит ротация миротворческого контингента РФ.

По мнению Тирасполя, именно Российская Федерация все эти годы остаётся главным гарантом мира на Днестре.

«Народ Приднестровья видит в деятельности российских миротворцев надёжный и эффективный механизм обеспечения мирной жизни и недопущения повторения событий войны 1992 года», — подчёркивает президент ПМР Вадим Красносельский.