Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нумерология имени: как назвать ребёнка, чтобы привязать к нему удачу

Нумерология имени: как назвать ребёнка, чтобы привязать к нему удачу

Одна из самых больших проблем для родителей — дать правильное имя ребенку при рождении. Сложнее всего даже не прийти к общему мнению, а найти имя, подходящее по энергетике новорожденному малышу.

Для решения этой проблемы стоит обратиться к древнейшей науке — нумерологии. Можно подумать, что имя и цифры никак не связаны, но это не так. У человека есть собственный «код судьбы», основной составляющей которого является его дата рождения. Именно по ней можно определить, какое имя малышу будет подходить лучше. Единственная проблема — необходимо дождаться непосредственно рождения ребенка, чтобы сделать расчет. Тем, кто не хочет ждать, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют второй метод — расчет по именам родителей.


Нумерологический расчет по дате рождения младенца

Как только малыш родится, можно провести нумерологический расчет. Допустим, ребенок появился на свет 13.11.2020. Складываем все числа из этой даты: 1+3+1+1+2+0+2+0=10. Нумерология работает только с числами от 1 до 9, поэтому нужно складывать цифры до тех пор, пока не получится число из этого диапазона. 1+0=1. Теперь необходимо обратиться за помощью к таблице, связывающей числа и буквы русского алфавита:


Как видно из таблицы, каждому числу соответствует несколько букв. Имя малыша должно начинаться на одну из этих букв: А, И, С, Ъ. Если же нет подходящих имен, следует подобрать имя, в котором присутствовали бы несколько из этих букв.


Расчет по именам родителей

Существует также возможность расширить набор букв, приносящих удачу в имени ребенка. Для этого необходимо перевести имена родителей в цифры, сложить их вместе, а полученное число использовать так же, как и число от первого расчета по дате рождения ребенка, — соответствующие ему буквы имени будут приносить малышу удачу.

Для примера возьмем имена Дарья и Игорь. Переводим буквы в цифры: «Д» — 5, «А» — 1, «Р» — 9, «Ь» — 3, «Я» — 6, «И» — 1, «Г» — 4, «О» — 7, «Р» — 9, «Ь» — 3. Складываем цифры вместе: 5+1+9+3+6+1+4+7+9+3=48. 4+8=12. 1+2=3. Получаем Тройку, и значит, удачными буквами для ребенка будут также В, К, У и Ь.

Даже если в имени ребенка будет хотя бы одна буква из двух расчетов, уже можно считать, что имя выбрано удачно. Очень хорошо, когда числа из двух разных нумерологических расчетов совпадают. В таком случае имя с соответствующими буквами будет еще более положительным.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Ролик «Пососи» побил рекорд Тимати и Гуфа по дизлайкам на YouTube
Ролик «Пососи» побил рекорд Тимати и Гуфа по дизлайкам на YouTube
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Нумерология имени: как назвать ребёнка, чтобы привязать к нему удачу
Нумерология имени: как назвать ребёнка, чтобы привязать к нему удачу
Зеленский назвал сепаратистами мэров, которые выступают против его решений
Зеленский назвал сепаратистами мэров, которые выступают против его
Названа лучшая печень трески
Названа лучшая печень трески
Вирусный ролик помог бездомной женщине вернуться в семью и заработать
Вирусный ролик помог бездомной женщине вернуться в семью и заработать
Эксперт назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля
Эксперт назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля
Смягчение ограничений в России не отменяет масочный режим — Попова
Смягчение ограничений в России не отменяет масочный режим — Попова
Что пишут в Телеграме: 9 июня
Что пишут в Телеграме: 9 июня
Американцы потребовали от ООН осудить действия властей против чернокожих
Американцы потребовали от ООН осудить действия властей против

Топ на сегодня

Трамп потребовал построить ледоколы для США
Трамп потребовал построить ледоколы для США
Утилизация отходов от компании «Эконорма»
Утилизация отходов от компании «Эконорма»
МИД России: Все заявления о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии — подтасовки
МИД России: Все заявления о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии —
Конкурент Tesla взлетел в цене за три дня
Конкурент Tesla взлетел в цене за три дня
Бывший австрийский офицер получил срок за шпионаж в пользу России
Бывший австрийский офицер получил срок за шпионаж в пользу России

Еще по теме

Как узнать пол ребенка по датам рождения родителей
Совместимость даты рождения и имени
Как определить пол ребенка по дате зачатия
Новогодняя нумерология: считаем код успеха на 2020 год