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Объединенные Арабские Эмираты готовятся запустить космический аппарат к Марсу

Объединенные Арабские Эмираты готовятся запустить космический аппарат к Марсу

Стала известна предполагаемая дата запуска космического аппарата «Аль-Амаль» («Надежда», англоязычное название Hope Mars Mission), который с 2014 года готовится Космическим центром Мухаммеда бин Рашида в Объединенных Арабских Эмиратах. Он должен стать первым в арабском мире проектом исследовательского межпланетого полета. Старт с космодрома Танегасима назначен на 15 июля.

«Аль-Амаль» должен будет прибыть на орбиту Марса и сопровождать планету в течение полного марсианского года, равного 687 земным суткам, исследуя состояние атмосферы и климат. Полученные данные будут распространяться среди примерно двухсот научных учреждений и дополнять информацию, полученную другими марсианскими миссиями.

В частности, ученые надеются больше узнать о причинах значительной потери марсианской атмосферы. «Мы изучаем планету, которая выглядит так, как будто она очень похожа на нашу, но претерпела некоторые изменения, так что на ней больше не может быть воды, одного из основных строительных блоков жизни, — говорит заместитель руководителя проекта и министр науки Сара аль-Амири. — Например, если на Марсе сильная пыльная буря, увеличивает ли это скорость утечки водорода и кислорода?»

Удобным стартовым окном для полета на Марс спешат воспользоваться и другие космические агентства. Во второй половине июля или начале августа ожидаются запуски к Марсу китайского аппарата Хуосин-1, разработанной NASA миссии Mars 2020 и второй этап совместного проекта «Экзомарс», над которым работают «Роскосмос» и Европейское космическое агентство. Достигнут Марса все эти космические аппараты в феврале — марте следующего года.

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По материалам: polit.ru

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