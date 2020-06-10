Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Объявлены итоги волонтерского проекта "Открой историю Большого"

Объявлены итоги волонтерского проекта "Открой историю Большого"
. Большой театр, компании ABBYY и КАМИС реализовали масштабный волонтерский проект "Открой историю Большого", сообщает пресс-служба ABBYY.

В результате в электронной базе музея театра удалось собрать данные о более чем 28 тысячах опер, 18 тысячах балетов и пяти тысячах концертов.

Сотрудники музея проанализируют этот массив данных и опубликуют на сайте электронного архива театра.


Искусственный интеллект ABBYY и более 7800 волонтеров помогли оцифровать, извлечь и систематизировать информацию с 48 тысяч афиш, из 120 тысяч программок и 100 тысяч фотографий, хранящихся в коллекции музея Большого театра.

Сначала все исторические документы были отсканированы и распознаны программой ABBYY FineReader. Затем интеллектуальные технологии ABBYY извлекли из документов данные: названия спектаклей, имена артистов, дирижеров и прочие.


К делу подключились волонтеры из более чем 60 стран мира: США, Австралии, Бразилии, Индии, Китая, многих стран Европы и из России. Они тщательно проверили и дополнили информацию на каждом этапе проекта, чтобы исключить возможные ошибки и максимально приблизить электронные версии документов к оригиналу.

Также волонтерам был полностью отдан третий этап проекта – рубрикация исторических фотографий. Участники внесли в электронную базу рукописные тексты, написанные на оборотах изображений. Благодаря их усилиям в широком доступе появятся фотографии самых ярких моментов выступлений Майи Плисецкой, Галины Улановой, Федора Шаляпина и еще более пяти тысяч артистов театра.

В заключительной части проекта специалисты ABBYY систематизировали данные в соответствии с требованиями сотрудников музея: настроили автоматический перевод текстов с дореволюционной орфографией на современный русский язык, заполнили пропущенные поля, исправили опечатки, привели цифры и тексты к единому формату.

"Проделана огромная работа, которую едва ли удалось бы осуществить в столь сжатый срок без новейших технологических разработок и без человеческого фактора – без любви к Большому театру тысяч волонтеров из самых разных стран. Они потратили три года на то, чтобы осуществить уникальный проект по оцифровке архивов Большого театра", – отмечает Владимир Урин, генеральный директор Большого театра.

В ходе проекта "Открой историю Большого" волонтеры помогли собрать интересную статистику об истории главной сцены России. Так, в XIX веке около 450 раз ставили оперу "Жизнь за царя". В ХХ веке почти 60 лет одной из наиболее популярных постановок театра оставалась опера "Евгений Онегин". Майя Плисецкая исполняла роли Одетты и Одиллии в балете "Лебединое озеро" 175 раз, а знаменитый лирический тенор Леонид Собинов пел арию Ленского не менее 86 раз.

"ABBYY создает технологии искусственного интеллекта, которые помогают превращать разрозненные данные в полезную информацию. Мы особенно ценим проекты, в которых компания не только решает повседневные задачи людей, но и помогает расширять кругозор, сохранять культуру и историю страны", – комментирует Дмитрий Шушкин, генеральный директор ABBYY Россия.


Информационные партнеры проекта "Открой историю Большого": МИА "Россия Сегодня", телеканал Россия 24, радио "Маяк".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Хайден Панеттьери показала редкое фото их с Владимиром Кличко дочери: "Она говорит на русском и учит украинский"
Хайден Панеттьери показала редкое фото их с Владимиром Кличко дочери:
ЦБ Эстонии прогнозирует спад национальной экономики на 10% по итогам года
ЦБ Эстонии прогнозирует спад национальной экономики на 10% по итогам
Раскрыто отношение сторонников основных партий к поправкам к Конституции
Раскрыто отношение сторонников основных партий к поправкам к
Датчики давления в шинах для автомобилей Hyundai/Kia
Датчики давления в шинах для автомобилей Hyundai/Kia
В России число умерших от Covid-19 за сутки выросло на 26,3% - 216 человек
В России число умерших от Covid-19 за сутки выросло на 26,3% - 216
Объявлены итоги волонтерского проекта "Открой историю Большого"
Объявлены итоги волонтерского проекта "Открой историю Большого"
Эрдоган поменял турецких губернаторов и назначил себе главного советника
Эрдоган поменял турецких губернаторов и назначил себе главного
Трамп начал готовить реформу полиции после массовых протестов
Трамп начал готовить реформу полиции после массовых протестов
Винтовые компрессоры в интернет-магазине «Группа компаний СК»
Винтовые компрессоры в интернет-магазине «Группа компаний СК»
Запугивают? Помпео обвинил Китай в "давлении" на Британию через Huawei
Запугивают? Помпео обвинил Китай в "давлении" на Британию через Huawei
ВТБ снижает до 15% размер первого взноса по льготной ипотеке под 6,5%
ВТБ снижает до 15% размер первого взноса по льготной ипотеке под 6,5%
Панкратова-Черного возмутили наплевавшие на дружбу собутыльники Ефремова
Панкратова-Черного возмутили наплевавшие на дружбу собутыльники

Топ на сегодня

Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Названа лучшая печень трески
Названа лучшая печень трески
Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Трамп потребовал построить ледоколы для США
Трамп потребовал построить ледоколы для США
Провокаторы требуют изгнать «варягов» из энергетики Дагестана
Провокаторы требуют изгнать «варягов» из энергетики Дагестана

Еще по теме

Большой театр выложит в интернет архивы за 240 лет своей истории
"Щелкунчик" Большого театра посмотрело за сутки почти 800 тысяч человек
Экс-солистка Большого театра Кравченко умерла в Бразилии
У кассы Большого театра образовалась ночная очередь за билетами на «Нуреева»