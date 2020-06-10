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Оккупанты отказались возобновить работу пропускных пунктов на линии разграничения на Донбассе

Оккупанты отказались возобновить работу пропускных пунктов на линии разграничения на Донбассе

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Управляемые из Кремля боевики так называемой «ДНР» решили присоединиться к террористам из другой «республики» и отказались открывать 10 июня свои контрольно-пропускные пункты в ответ на открытие на подконтрольной части Донецкой области КПВВ в Марьинке.

Об этом заявили в так называемом «межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» в «ДНР».

«Для защиты граждан ДНР от заражения COVID-19, мы вынуждены оставить границу с Украиной закрытой», — заявили в «штабе».

Сообщается, что работа контрольно-пропускных пунктов будет обсуждаться в рамках Минских переговоров.

«Для открытия границ мы должны быть уверены, что это будет безопасно для наших граждан. Так как открытие КПВВ без каких-либо ограничений неизбежно приведет к большому скоплению людей, долгому ожиданию в очередях и, как следствие, вспышкам заболевания. После согласования всех деталей на Минской площадке дата и порядок работы КПВВ будут обнародованы», — сказано в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сегодня, 10 июня с 11.00 восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил. Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11.00 до 14.00 и осуществляться: для автомобильного сообщения через КПВВ «Марьинка» — дорожный коридор «Донецк — Курахово». При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скриниг, въезжающие должны быть в защитных масках. На территории КПВВ нанесена специальная разметка для соблюдения безопасной дистанции.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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