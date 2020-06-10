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Онищенко рассказал о странах-лидерах по интенсивности эпидемии коронавируса

Онищенко рассказал о странах-лидерах по интенсивности эпидемии коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Лидерами по интенсивности развития коронавируса стали страны Южной Америки, Россия занимает седьмое место, рассказал депутат Государственной Думы, академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас интенсивно лидерство захватывают южноамериканские страны, часть южноамериканского континента и Южное полушарие. Перу сегодня по интенсивности [на первом месте] — 618 на 100 тысяч населения, обогнало США. <...> Россия по интенсивности эпидпроцесса находится на седьмом месте», — сказал Онищенко в ходе в ходе российско-белорусской конференции «Коронавирусная инфекция: фундаментальные, клинические и эпидемиологические аспекты. Социально-экономические вызовы здравоохранению».

Парламентарий уточнил, что по абсолютной численности заболевших лидируют США, Россия занимает третье место.

Онищенко обратил внимание на то, что коронавирус является достаточно малоконтагиозной инфекцией по способности передаваться от больного к здоровому.

«Может даже более слабый, чем отдельные виды гриппа, потому что 40-60 процентов тех случаев, которые выявляются — это бессимптомное течение инфекции», — пояснил он.

По мнению Онищенко, должно быть проведено международное расследование вспышки заболевания, чтобы выяснить, не был ли коронавирус создан или запущен намеренно.

На сегодняшний день коронавирусом в мире заразились 7,2 миллиона человек, около 410 тысяч умерли. Число пациентов с COVID-19 в России за сутки увеличилось на 8 404 до 493 657. За сутки в России 216 человек умерли от коронавируса, а за все время — 6 358. Кроме того, 10 386 человек выздоровели от COVID-19 за сутки, а за все время поправились 252 783 пациента.

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По материалам: pnp.ru

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