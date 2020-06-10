Панкратова-Черного возмутили наплевавшие на дружбу собутыльники Ефремова

Вадим Карасев

Александр Панкратов-ЧёрныйФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Александр Панкратов-Черный заявил, что устроивший пьяное ДТП в Москве Михаил Ефремов «точно был не один». Его слова передает «Пятый канал».

Панкратов-Черный посчитал, что собутыльники артиста проявили «наплевательское отношение к дружбе», потому что не остановили его. «Он же не в одиночку пил. Значит, кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома?» — возмутился он.

«Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья, называется», — отметил Панкратов-Черный. Артист назвал произошедшую аварию трагедией для всей семьи Ефремова.

Позднее в организме Ефремова обнаружили следы наркотиков. Вечером 9 июня актера отправили под домашний арест.

Ранее супруга Ефремова Софья Кругликова рассказала о страшных собутыльниках мужа «из каких-то органов».

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал.