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Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России

Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Запад активно использует интернет и подконтрольные себе СМИ для дискредитации российского руководства, вмешивается в выборы в РФ как на федеральном, так и региональном уровне, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В интервью газете "Аргументы и факты" Патрушев рассказал, как Запад пытается "раскачать" общественно-политическую ситуацию внутри России.

"В своих стратегических документах Запад (в первую очередь США и НАТО) обозначает Россию как врага, поэтому он и формирует образ России как источника угроз безопасности, как государства, не соблюдающего принципы международного права и моральные нормы. Активно использует подконтрольные СМИ и возможности сети Интернет для дискредитации руководства нашей страны, институтов государственной власти и патриотически настроенных политических лидеров, а также для размывания российских духовно-нравственных ценностей", - отметил Патрушев.

Также, по его словам, Запад "вмешивается в российские выборы на федеральном и региональном уровне, применяет антироссийские санкции в экономической, политической и иных сферах, политизирует спорт высоких достижений".

# Политика
По материалам: ria.ru

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