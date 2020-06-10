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Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".


"В преддверии этих политических событий ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения", — пояснил он.

По словам секретаря, "дополнительный акцент, как ожидается, будет также сделан на стимулировании активности так называемых альтернативных профсоюзных организаций".


Кроме того, как рассказал Патуршев, Запад планирует нарастить информационное давление на Россию "в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны".

# Политика
По материалам: ria.ru

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