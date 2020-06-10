Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием

Алексей Вольцев

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри страны перед голосованием по Конституции, а также перед единым днем голосования осенью.

"В преддверии этих политических событий ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

По словам секретаря Совбеза, "дополнительный акцент" будет сделан на стимулировании активности так называемых альтернативных профсоюзных организаций.

радио Sputnik сообщило, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, как на сайте по поправкам в Конституцию не отобразился один из пунктов.