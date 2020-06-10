Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием

Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием

Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри страны перед голосованием по Конституции, а также перед единым днем голосования осенью.

"В преддверии этих политических событий ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

По словам секретаря Совбеза, "дополнительный акцент" будет сделан на стимулировании активности так называемых альтернативных профсоюзных организаций.


радио Sputnik сообщило, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, как на сайте по поправкам в Конституцию не отобразился один из пунктов.
# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Ролик «Пососи» побил рекорд Тимати и Гуфа по дизлайкам на YouTube
Ролик «Пососи» побил рекорд Тимати и Гуфа по дизлайкам на YouTube
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Нумерология имени: как назвать ребёнка, чтобы привязать к нему удачу
Нумерология имени: как назвать ребёнка, чтобы привязать к нему удачу
Зеленский назвал сепаратистами мэров, которые выступают против его решений
Зеленский назвал сепаратистами мэров, которые выступают против его
Названа лучшая печень трески
Названа лучшая печень трески
Вирусный ролик помог бездомной женщине вернуться в семью и заработать
Вирусный ролик помог бездомной женщине вернуться в семью и заработать
Эксперт назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля
Эксперт назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля
Смягчение ограничений в России не отменяет масочный режим — Попова
Смягчение ограничений в России не отменяет масочный режим — Попова
Что пишут в Телеграме: 9 июня
Что пишут в Телеграме: 9 июня
Американцы потребовали от ООН осудить действия властей против чернокожих
Американцы потребовали от ООН осудить действия властей против

Топ на сегодня

Трамп потребовал построить ледоколы для США
Трамп потребовал построить ледоколы для США
Утилизация отходов от компании «Эконорма»
Утилизация отходов от компании «Эконорма»
МИД России: Все заявления о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии — подтасовки
МИД России: Все заявления о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии —
Конкурент Tesla взлетел в цене за три дня
Конкурент Tesla взлетел в цене за три дня
Бывший австрийский офицер получил срок за шпионаж в пользу России
Бывший австрийский офицер получил срок за шпионаж в пользу России

Еще по теме

Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Патрушев призвал усилить защиту участков на голосовании по поправкам
Песков: в Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием
В Совбезе опровергли сообщения об извинениях Патрушева перед Черногорией