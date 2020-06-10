Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Сегодня, 08:14 Алексей Вольцев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри страны перед голосованием по Конституции, а также перед единым днем голосования осенью.
"В преддверии этих политических событий ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
По словам секретаря Совбеза, "дополнительный акцент" будет сделан на стимулировании активности так называемых альтернативных профсоюзных организаций.
радио Sputnik сообщило, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, как на сайте по поправкам в Конституцию не отобразился один из пунктов.
По материалам: ria.ru