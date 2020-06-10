Первый канал задолжал «Останкино» больше миллиарда рублей

Вадим Карасев

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Первый канал задолжал телецентру «Останкино» сумму в размере 1,3 миллиарда рублей, из которой около одного миллиарда не было выплачено вовремя. Об этом свидетельствует финансовый отчет компании за прошлый год, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что документ появился на сайте Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, однако позднее оттуда исчез.

По информации источника, в «Останкино», которое предоставляет Первому каналу услуги по производству и выпуску в эфир ТВ-программ, впервые назвали размер задолженности вещателя. Сумма выросла до 1,3 миллиарда к 31 декабря, при этом в течение всего года максимальный долг Первого канала составлял чуть более двух миллиардов рублей.

«2019 год был для телецентра непростым. На итоги финансово-экономической деятельности за 2019 год негативно повлияла ситуация, связанная с неплатежами АО "Первый канал" за оказанные услуги», — приводятся в докладе слова гендиректора телецентра Михаила Шубина.

Уточняется, что выручка «Останкино» за 2019 год составила 6,2 миллиарда рублей. Прибыль от продаж достигла 526 миллионов, чистая прибыль — 296,6 миллиона. Отмечается также, что телецентр испытывает «острую нехватку денежных средств», что и привело к серьезным проблемам, в числе которых выплата заработной платы и налогов, перечисление в бюджет прибыли за 2018-й, погашение кредитов, исполнение обязательств перед поставщиками и подрядчиками.

В октябре 2019-го Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков. Тогда он пожаловался на финансовые трудности, которые вызваны тем, что Первый канал и его подрядчики оставляют «Останкино» без четверти или даже трети доходов. В пресс-службе вещателя тогда заявили, что компания осуществит выплаты в соответствии с договорными обязательствами.

В последние годы Первый канал регулярно задерживает платежи партнерам, прежде всего производителям контента, отмечает газета. В 2019 году общий размер государственных субсидий каналу составил 3,8 миллиарда рублей.

Дополнение

После публикации РБК представитель Первого канала заявил, что задолженность за 2019 год перед «Останкино» полностью погашена, а платежи в текущем году идут по графику.