Песков назвал страны, которые подтвердили участие в параде Победы

Алексей Вольцев

Россия получила подтверждение визита на парад Победы в том числе от Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии и Хорватии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, кто подтвердил свое участие в параде Победы в Москве.

"Есть предварительный, сейчас работа ведется, список. У нас… есть подтверждение от Казахстана, от Киргизии, от Молдовы, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, есть также подтвержденное участие от Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии", - ответил Песков.

При этом он отметил, что ряд лидеров получили приглашение, Россия ожидает от них подтверждение "со дня на день".