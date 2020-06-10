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Песков назвал страны, которые подтвердили участие в параде Победы

Песков назвал страны, которые подтвердили участие в параде Победы
Россия получила подтверждение визита на парад Победы в том числе от Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии и Хорватии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, кто подтвердил свое участие в параде Победы в Москве.

"Есть предварительный, сейчас работа ведется, список. У нас… есть подтверждение от Казахстана, от Киргизии, от Молдовы, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, есть также подтвержденное участие от Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии", - ответил Песков.

При этом он отметил, что ряд лидеров получили приглашение, Россия ожидает от них подтверждение "со дня на день".

# В мире
По материалам: ria.ru

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