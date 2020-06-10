Песков назвал страны, которые подтвердили участие в параде Победы
Сегодня, 12:56 Алексей Вольцев
Россия получила подтверждение визита на парад Победы в том числе от Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии и Хорватии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались у Пескова, кто подтвердил свое участие в параде Победы в Москве.
"Есть предварительный, сейчас работа ведется, список. У нас… есть подтверждение от Казахстана, от Киргизии, от Молдовы, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, есть также подтвержденное участие от Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии", - ответил Песков.
При этом он отметил, что ряд лидеров получили приглашение, Россия ожидает от них подтверждение "со дня на день".
По материалам: ria.ru