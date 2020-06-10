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Песков опроверг занижение статистики по коронавирусу в России

Песков опроверг занижение статистики по коронавирусу в России

Российская система здравоохранения может быть более эффективной в борьбе с коронавирусом, что и отражается на данных о смертности в стране. Об этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью CNN после того, как журналист предположил, что данные могли занизить.

Ведущий отметил, что в России умирает меньше людей, чем в ряде других стран. Поэтому он и предположил, что статистика ведется не верно.

«Я не соглашусь с такими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?», — ответил Песков.

Отвечая на вопрос о том, как пандемия отразилась на рейтинге президента Владимира Путина, его пресс-секретарь отметил, что глава государства меньше всего сейчас заботится об этом. Главная задача власти — борьба с коронавирусом и влиянием пандемии на экономику.

По последним данным, в России более 485 тыс. случаев коронавируса, 6 142 человека умерли.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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