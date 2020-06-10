Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Песков отверг заявления о занижении данных о смертности от коронавируса в России

Песков отверг заявления о занижении данных о смертности от коронавируса в России

Песков отверг заявления о занижении данных о смертности от коронавируса в РоссииФото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг появившиеся в западных СМИ утверждения о том, что Москва якобы занижает данные о смертности от коронавирусной инфекции в стране. Об этом он заявил в интервью CNN.

Отвечая на утверждение журналистов о том, что в России фиксируется малое число умерших в сравнении с другими странами, Песков сказал: «Вы не задумывались, что система здравоохранения в России является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?».

Говоря о количестве выявленных в стране случаев инфицирования, Песков рассказал, что российские врачи проводят как можно больше тестов. «Чем больше тестов, тем больше заболевших», — сказал он.

Также Песков отметил, что пандемия не стала поводом для набора политических очков Владимиром Путиным, поскольку президента не заботит его личный рейтинг. «Если вы на самом деле являетесь государственным деятелем, вам не следует думать о своем рейтинге. Поскольку, если вы думаете только о своем рейтинге, вы не сможете принимать ответственные решения», — резюмировал он.

Россия входит в тройку стран-лидеров по числу заболевших COVID-19, уступая только США и Бразилии. Всего в стране с начала эпидемии было выявлено 485,2 тысячи инфицированных. Умерли 6142 пациента, выздоровели более 242 тысяч человек. Число проведенных тестов на коронавирус превышает 13,2 миллиона.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Критерии изоляции для переболевших коронавирусом москвичей пересмотрели
Критерии изоляции для переболевших коронавирусом москвичей
Песков опроверг занижение статистики по коронавирусу в России
Песков опроверг занижение статистики по коронавирусу в России
Шаги к свободе: Москва и Нью-Йорк одновременно выходят из карантина
Шаги к свободе: Москва и Нью-Йорк одновременно выходят из карантина
Минск настаивает на пересмотре цены на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цены на российский газ
Археологи выяснили, где проходила Великая китайская стена в Монголии
Археологи выяснили, где проходила Великая китайская стена в Монголии
В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
Песков отверг заявления о занижении данных о смертности от коронавируса в России
Песков отверг заявления о занижении данных о смертности от
Боец MMA Шлеменко назвал аварию с Ефремовым умышленным убийством
Боец MMA Шлеменко назвал аварию с Ефремовым умышленным убийством
Пушков прокомментировал планы Румынии признать Россию враждебной страной
Пушков прокомментировал планы Румынии признать Россию враждебной
Как использовать правило двух часов: улучшаем жизнь и воплощаем мечты без усилий
Как использовать правило двух часов: улучшаем жизнь и воплощаем мечты
Джорджа Флойда похоронили
Джорджа Флойда похоронили
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Топ на сегодня

Новая Зеландия объявила себя свободной от коронавируса и сняла ограничения
Новая Зеландия объявила себя свободной от коронавируса и сняла
В Нидерландах рассказали о найденной «бабочке» в теле капитана экипажа МН17
В Нидерландах рассказали о найденной «бабочке» в теле капитана
Врачам, борющимся с коронавирусом, выплатили все надбавки за апрель
Врачам, борющимся с коронавирусом, выплатили все надбавки за апрель
"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи

Еще по теме

Песков указал на точность публикуемых в России данных о смертности от COVID-19
Разговор Путина и Обамы по Сирии пока не планируется
В Кремле рассказали, кто жалуется на жесткость избирательного законодательства в России
Песков назвал «удачей всей жизни» работу с Путиным