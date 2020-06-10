Песков отверг заявления о занижении данных о смертности от коронавируса в России

Вадим Карасев

Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг появившиеся в западных СМИ утверждения о том, что Москва якобы занижает данные о смертности от коронавирусной инфекции в стране. Об этом он заявил в интервью CNN.

Отвечая на утверждение журналистов о том, что в России фиксируется малое число умерших в сравнении с другими странами, Песков сказал: «Вы не задумывались, что система здравоохранения в России является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?».

Говоря о количестве выявленных в стране случаев инфицирования, Песков рассказал, что российские врачи проводят как можно больше тестов. «Чем больше тестов, тем больше заболевших», — сказал он.

Также Песков отметил, что пандемия не стала поводом для набора политических очков Владимиром Путиным, поскольку президента не заботит его личный рейтинг. «Если вы на самом деле являетесь государственным деятелем, вам не следует думать о своем рейтинге. Поскольку, если вы думаете только о своем рейтинге, вы не сможете принимать ответственные решения», — резюмировал он.

Россия входит в тройку стран-лидеров по числу заболевших COVID-19, уступая только США и Бразилии. Всего в стране с начала эпидемии было выявлено 485,2 тысячи инфицированных. Умерли 6142 пациента, выздоровели более 242 тысяч человек. Число проведенных тестов на коронавирус превышает 13,2 миллиона.