Песков пояснил, почему на парад Победы не пригласили Зеленского

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему украинского президента Владимира Зеленского не пригласили на парад Победы в Москве 24 июня.

Песков подтвердил, что приглашение действительно не было отправлено Зеленскому, пишет RT.

При этом представитель Кремля пояснил, что причиной этому стало то, что акценты выставлялись на официальные приглашения глав государств СНГ.

Песков далее пояснил, что Украина не входит в число стран-участниц СНГ, как де-факто, так, и частично, де-юре. К тому же, официальный Киев не стремится как-то продолжать работу в рамках Содружества и в последние годы ни разу не сигнализировал о том, что желает разделить «радость от праздника Победы».

Планируется, что парад на Красной площади начнется в 10.00 24 июня и продлится около 1,5 часов.

Ранее сообщалось, что Россия для участия в параде пригласила расчеты из зарубежных армий мира.