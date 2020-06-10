Почему стоит обратить внимание на российские комиксы
Вчера, 23:28 Лидия Мартынова
Комиксы уже дано перестали быть развлечением только для детей и переросли в полноценное искусство. Как отдельный вид литературы зародились они уже довольно давно в США, там же получили мировую известность, но и в России, как отмечает iReactor, более чем популярны, появившись в своем современном виде в начале прошлого века.
Первые комиксы по своей сути являлись простыми и незамысловатыми детскими сказками, по большей мере направленные только на развлечение. С наступлением советской эпохи они стали постепенно меняться. Здесь свою роль сыграли запрет на зарубежные комиксы и жесткая цензура на отечественные, как и на все искусство в целом. В то же время это позволило им развиться самостоятельно, создавая своих неповторимых персонажей. Конечно, они были достаточно сильно политизированы, но это не мешало им получить популярность.
После войны начался постепенное их возвращение из политической в развлекательную тематику. Через какое-то время восстановилось и само понятие "комикс" и в огромных количествах они стали выходить в детских журналах.
С конца 80-х годов начался новый этап. Это время характеризуется подъемом интереса ко всему западному и комиксы исключением не стали. Они вышли за рамки детских журналов и доросли до полноценных сборников. По большей мере публиковались зарубежные комиксы, отечественные же хотя и отошли на второй план, но все же продолжали активно развиваться. Не потеряли они своей популярности и в эпоху цифровизации и сейчас существует немало издательств, которые публикуют эти истории в картинках и намерены продолжать это и дальше.
По материалам: planet-today.ru