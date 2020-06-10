Почему стоит обратить внимание на российские комиксы

Лидия Мартынова

Первые комиксы по своей сути являлись простыми и незамысловатыми детскими сказками, по большей мере направленные только на развлечение. С наступлением советской эпохи они стали постепенно меняться. Здесь свою роль сыграли запрет на зарубежные комиксы и жесткая цензура на отечественные, как и на все искусство в целом. В то же время это позволило им развиться самостоятельно, создавая своих неповторимых персонажей. Конечно, они были достаточно сильно политизированы, но это не мешало им получить популярность.После войны начался постепенное их возвращение из политической в развлекательную тематику. Через какое-то время восстановилось и само понятие "комикс" и в огромных количествах они стали выходить в детских журналах.С конца 80-х годов начался новый этап. Это время характеризуется подъемом интереса ко всему западному и комиксы исключением не стали. Они вышли за рамки детских журналов и доросли до полноценных сборников. По большей мере публиковались зарубежные комиксы, отечественные же хотя и отошли на второй план, но все же продолжали активно развиваться. Не потеряли они своей популярности и в эпоху цифровизации и сейчас существует немало издательств, которые публикуют эти истории в картинках и намерены продолжать это и дальше.