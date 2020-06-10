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Порядок формирования муниципальных бюджетов предлагают уточнить

Порядок формирования муниципальных бюджетов предлагают уточнить

В бюджеты всех видов муниципальных образований предлагают разрешить включать сметы доходов и расходов отдельных населённых пунктов. Соответствующий законопроект внесло в Государственную Думу Правительство России (документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты»).

Проект устанавливает возможность предусмотреть в качестве составной части бюджетов всех видов муниципальных образований, в том числе муниципального округа, сметы доходов и расходов отдельных населённых пунктов, других территорий, не являющихся такими образованиями. 

Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет определяется органами местного самоуправления соответствующих муниципалитетов самостоятельно. 

Сейчас такая возможность предусмотрена только в отношении сельских и городских поселений.

Изменения, связанные с таким порядком формирования бюджетов муниципальных образований, предлагается внести также в Бюджетный кодекс.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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