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После поручения Путина по газу Мишустин утвердил новую энергостратегию

После поручения Путина по газу Мишустин утвердил новую энергостратегию

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию России до 2035 года. В сообщении правительства об одобренном документе акцент сделан на газификацию, которую в конце мая президент поручил ускорить и сделать бесплатной для простых россиян.

«Уровень газификации российских регионов к 2024 году вырастет с 68,6% до 74,7%, а к 2035 году — до 82,9%. Такие показатели заложены в Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года, утверждённой Председателем Правительства Михаилом Мишустиным», — говорится в информации на сайте правительства.

Также стратегия предполагает, что к 2024 году Россия увеличит производство энергоносителей на 5−9% по сравнению с 2018 годом и нарастит экспорт продукции топливно-энергетического комплекса — на 9−15%. Тем временем инвестиции в ТЭК вырастут в 1,35−1,4 раза.

В сообщении правительства подчеркивается, что особое внимание в стратегии уделено расширению газотранспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, развитию мощностей по производству сжиженного природного газа, обеспечению устойчивости энергосистемы и на снижении негативного воздействия ТЭК на окружающую среду. При этом стратегия пока представляет собой общий проект. «Положения документа будут детализированы в плане его реализации, а также в генеральных схемах развития отраслей топливно-энергетического комплекса», — сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, что 31 мая Владимир Путин дал поручения правительству, «Газпрому» и региональным властям по обеспечению газом населения. Так, например, к 2024 и 2030 годам должна быть завершена поэтапная газификация, а подключение жилья к газораспределительным сетям должно стать бесплатным для россиян.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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