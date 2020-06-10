"Последние дни американской преступности" получил ноль на Rotten Tomatoes

Влада Некрасова

Новый фильм Netflix “Последние дни американской преступности" заработал ноль процентов на сайте-агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes, сообщает Digital Spy.

Это означает, что пока ни один человек не дал ленте положительной оценки.

В результате "Последние дни американской преступности" присоединился к криминальной драме "Кодекс Готти" (2018) с Джоном Траволтой и комедийному вестерну "Нелепая шестерка" (2015) с Адамом Сэндлером, у которых такой же рейтинг.

Критики называют новый проект Netflix "бандитской фантазией, которая тут же забывается", "фильмом для придурков", а один из рецензентов назвал "настоящим преступлением тот факт, что этот фильм вообще существует".

"Последние дни американской преступности" недавно вышел (5 июня), и пока есть надежда, что положительные отзывы еще появятся.

В картине по одноименному графическому роману Рика Ремендера и Грега Токкини, опубликованному в 2009 году, идет речь о жизни Грэма Брика, который пытается отомстить за смерть брата во время ограбления и планирует новое преступление.