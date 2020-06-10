Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым

Анастасия Иванова

Посольство Украины во Франции возмущено рекламой французской компании Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова, которого украинское министерство культуры внесло в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

Ранее актер Пореченков снялся в рекламе йогурта Actimel.





"Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность не повод забывать о нравственности. Danone Russia приглашает прислужника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 году щеголял тем, как стрелял по украинцам в Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?" - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Великий бізнес має бути відповідальним. Комерційна доцільність не привід забувати про моральність.@Danone запрошує 🇷🇺посіпаку кремлівських терористів Пореченкова, який у 2014 хизувався,як стріляв по українцям на Донбасі та підтримав анексію Криму, рекламувати свій йогурт. Смакує? pic.twitter.com/8wJaTTGuKX — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) June 9, 2020

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В числе артистов, попавших в список, были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Иван Охлобыстин, Михаил Задорнов, Михаил Пореченков. Список регулярно расширяется.