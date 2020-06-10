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Прибыль российских банков рекордно рухнула

Прибыль российских банков рекордно рухнулаЭльвира НабиуллинаФото: Артем Кудрявцев / РИА Новости

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль — порядка 500 миллионов рублей. Это в 64 раза меньше, чем в апреле. Такие цифры привела глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Показатели рухнули на фоне проблем в экономике из-за ситуации с коронавирусом. С января по май прибыль кредитных организаций составляет 561 миллиард рублей, но подавляющая часть ее получена в первые три месяца года.

Набиуллина привела такую статистику на заседании комитетов Госдумы, связанного с подготовкой к рассмотрению отчета ЦБ за минувший год.

Коснувшись текущей ситуации в экономике, она указала, что восстановление займет несколько кварталов, а мягкая денежно-кредитная политика позволит ей быстрее перейти к росту.

Ранее Центробанк предупредил российские банки о специфических угрозах, которые могут нести изменения климата и сопутствующие им перемены в мировой экономике. В том числе речь шла о падении акций неэкологичных компаний, стихийные природные явления и банкротства заемщиков.

По данным агентства НКР, в последний месяц доля денег на текущих счетах россиян достигла рекордных 29 процентов от общего объема средств.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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