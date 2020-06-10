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Продажи российской нефти рухнули

Продажи российской нефти рухнулиФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Экспортные продажи российской нефти в апреле рухнули более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных на ее сайте.

По итогам апреля выручка российских компаний от экспорта сырой нефти составила 4,4 миллиарда долларов. По сравнению с мартом она снизилась без малого на 40 процентов.

При этом физический объем поставленной за рубеж нефти в апреле, напротив, вырос на пять процентов — до 21,8 миллиона тонн. Снижение доходов объясняется резким падением мировых цен на нефть после мартовского разрыва сделки ОПЕК+.

Согласно данным Минфина, средняя цена барреля нефти марки Urals в апреле 2020 года составила 18,2 доллара, что в 3,9 раза меньше прошлогодних показателей.

Выручка от экспорта нефтепродуктов в апреле снизилась в 1,8 раза — до 3,1 миллиарда долларов. Физический объем экспорта сократился на 5,5 процента — до 10,9 миллиона тонн.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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