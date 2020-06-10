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Проник в резиденцию и украл ключи. В Киеве пьяный мужчина угнал авто посла и попал в ДТП

Проник в резиденцию и украл ключи. В Киеве пьяный мужчина угнал авто посла и попал в ДТП
Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля иностранного посла и совершении ДТП на Андреевском спуске.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Правоохранители установили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения перепрыгнул через забор, украл из резиденции посла ключи и запустил двигатель внедорожника. После он на ходу снес ворота и уехал в неизвестном направлении. На Андреевском спуске он попал в ДТП и скрылся, оставив авто.

"Служебная собака взяла след, благодаря чему угонщика задержали неподалеку от автомобиля. Им оказался местный житель 1999 года рождения, который по внешним признакам находится в состоянии опьянения. На месте работают полицейские и документируют это преступление", – заявил глава Нацполиции Игорь Крищенко.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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