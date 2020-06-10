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Протесты в США: 20 тыс. случаев Covid-19 ежедневно, но скоро будет больше

Протесты в США: 20 тыс. случаев Covid-19 ежедневно, но скоро будет больше

На фоне протестных акций в США число новых случаев Covid-19 стало расти более чем в трети штатов — а в полной мере последствия протестов страна ощутит через одну — две недели. Количество ежедневных случаев заражения держится пока в районе 20 тысяч. Об этом сообщает телеканал CNN.

В Техасе уже минул месяц с момента возобновления работы ресторанами и розничными торговыми точками, и за минувшую неделю среднее число новых случаев в день в штате успело вырасти на 50%. Держать дистанцию в 6 футов на акции протеста практически невозможно, хоть и маски некоторые всё-таки носят, рассказывает корреспондент CNN Ник Уотт. Как рассказал ему полузащитник команды университета Оклахомы по американскому футболу, он пытался соблюдать меры безопасности, однако в итоге у него всё равно обнаружили коронавирус после протестной акции в городе Талса. В штате Джорджия пытаются обеспечить тесты на коронавирусную инфекцию для всех участников митингов и присутствующих на них полицейских.

Доктор Кэтлин Туми, комиссар департамента здравоохранения штата Джорджия:

«Лица, которые приезжают из других штатов, где выше уровень заражённости, могут „завозить“ инфекцию в наш штат и распространять её здесь».

В Индианаполисе некоторые из только что возобновивших работу предприятий атаковали мародёры. А Чикаго сегодня перешёл к третьей фазе выхода из карантина несмотря на царящюю в городе разруху — к работе вернутся парикмахерские, каршеринговые предприятия, детские сады и многие другие заведения.

Лори Лайтфут, мэр Чикаго:

«По итогам длительных обсуждений — и, разумеется, многих молитв — мы решили снять карантин».

Нью-Йорк готовится к отмене самоизоляции в понедельник.

Билл-Де Блазио, мэр Нью-Йорка:

«Какими бы важными ни были вопросы, которыми мы занимались последние несколько дней, самая важное, что сейчас происходит в Нью-Йорке — это борьба против коронавируса».

По словам мэра, все жители города получат возможность провериться на коронавирус, в метро будут установлены станции для обеззараживания рук, а в вагонах не будут допускать давку.

В Лос-Анджелесе планируют к середине августа возобновить занятия с физическим присутствием студентов в Университете Южной Калифорнии — однако затем вновь прекратить их перед Днём благодарения и началом сезона гриппа, поскольку к тому времени вакцины от коронавирусной инфекции скорее всего ещё не появится.

Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний:

«Узнать, эффективна и действенна ли вакцина или же нет, мы сможем где-то к ноябрю—декабрю, и к этому времени мы, надеюсь, получим около 100 миллионов доз вакцины, а к началу 2021 года надеемся произвести около 200 миллионов доз».

По данным CNN, в мире в разных стадиях разработки сейчас находятся 133 потенциально эффективных вакцины; при этом вакцина, разработанная компанией Moderna, по некоторым данным, считается многообещающей, а потому компания развернёт её производство ещё до завершения испытаний, параллельно с ними.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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