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Пушков прокомментировал планы Румынии признать Россию враждебной страной

Пушков прокомментировал планы Румынии признать Россию враждебной страной
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter возможность признания России враждебной страной в оборонной стратегии Румынии.

По словам Пушкова, Румыния вслед за США повторяет ложные "банальности" об "агрессивности" России. "Что-то мы не слышали возмущенный голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию. Тут Бухарест поражает слепота: ничего не вижу, ничего не слышу...", - заметил сенатор.

О возможности признания России враждебным государством и угрозой Румынии говорится в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы. Высший совет обороны, который возглавляет президент страны Клаус Йоханнис, уже одобрил документ.


Проект вступит в силу, если его поддержат обе палаты парламента.

# Россия
По материалам: ria.ru

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