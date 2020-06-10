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Путин оценил идею отнести ряд IT-компаний к пострадавшим от COVID-19

Путин оценил идею отнести ряд IT-компаний к пострадавшим от COVID-19
Президент России Владимир Путин считает в целом справедливой инициативу президента группы компаний InfoWatch Натальи Касперской уточнить критерии отнесения компаний IT-отрасли к пострадавшим от пандемии.

Касперская в ходе совещания по связи и IT-индустрии предложила внести уточнения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), так как по существующим стандартам очень много компаний можно отнести к разработчикам программного обеспечения, среди которых есть пострадавшие.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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