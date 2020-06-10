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Путин пожелал губернатору Ленинградской области успехов на выборах

Путин пожелал губернатору Ленинградской области успехов на выборах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что желает Александру Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленинградской области.

Путин в среду провел с губернатором Ленинградской области рабочую встречу по видеосвязи. Дрозденко отметил, что срок его полномочий главы региона заканчивается в сентябре 2020 года. Он попросил президента "согласовать его кандидатуру" для участия в предстоящих выборах главы региона.

"Конечно, Александр Юрьевич, у вас есть моральное право претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области. Конечно, окончательное слово скажут избиратели", - ответил Путин.

"А я со своей стороны желаю вам успехов", - добавил президент.


Среди позитивных результатов работы губернатора Путин отметил увеличение численности постоянного населения - рост 3,4% при небольшом спаде по России в целом.

# Политика
По материалам: ria.ru

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