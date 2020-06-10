Путин пожелал губернатору Ленинградской области успехов на выборах

Алексей Вольцев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что желает Александру Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленинградской области.

Путин в среду провел с губернатором Ленинградской области рабочую встречу по видеосвязи. Дрозденко отметил, что срок его полномочий главы региона заканчивается в сентябре 2020 года. Он попросил президента "согласовать его кандидатуру" для участия в предстоящих выборах главы региона.

"Конечно, Александр Юрьевич, у вас есть моральное право претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области. Конечно, окончательное слово скажут избиратели", - ответил Путин.

"А я со своей стороны желаю вам успехов", - добавил президент.

Среди позитивных результатов работы губернатора Путин отметил увеличение численности постоянного населения - рост 3,4% при небольшом спаде по России в целом.