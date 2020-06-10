Рабочее место по фэн-шуй: как привлечь деньги, успех и карьерный рост

Вадим Карасев

Рабочее место и его правильное оформление имеет очень важное значение для финансового и карьерного успеха. Эксперты в области фэн-шуй расскажут вам о том, как сделать это место в доме или в офисе максимально созидательным.

Успех рождается внутри нас. Очень важно избавиться от негативных мыслей и эмоций. Правила фэн-шуй способствуют этому, так что восточная философия гораздо полезнее, чем может показаться на первый взгляд. Это не просто способ декора пространства, это тонкая настройка на гармонию с миром вокруг.

Расположение офиса

У многих людей есть свой собственный офис в офисном здании. Согласно фэн-шуй, самым неудачным расположением офиса является конец коридора. В конце коридора энергетические потоки самые слабые, так что ждать постоянного творческого потока не стоит. Исправить это можно красивыми картинами на стенах и красными штрихами в интерьере.

Также не стоит снимать офис напротив туалета. Энергетика в таком помещении будет далеко не самой позитивной и располагающей к работе. Конечно, не стоит съезжать, если есть такая проблема. Достаточно держать дверь закрытой, а напротив нее поставить зеркало или повесить красную ленточку.

Офисы с выходом прямо на лестницу тоже не будут позитивными. Тут поможет решить проблему неприметная дверь и деловая, рабочая обстановка внутри.

Самое лучшее расположение офиса в здании — на 1, 3, 4 или 8 этажах, подальше от туалета и лестниц. Те же цифры и в номере офиса тоже принесут много удачи и денег.

Вид из окон

Есть рабочие места без окон вовсе. Это не очень хорошо, потому что между входной дверью и окнами всегда существует канал, по которому проходит позитивная энергия или финансовые потоки. Офис должен быть светлым, с большим количеством окон и большой площадью остекления. Если окон нет, то перед входной дверью на стене можно повесить картину с красивым горным пейзажем, с океаном или лесом. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не выбирать изображения буреломов или штормов.

Очень важно, чтобы вид из окна был приемлемым. Например, нет ничего удивительного в том, что дела не идут в гору, если за окном помойка или разрушенное здание. В таком случае важно правильно отфильтровать входящую энергию. Для этого на подоконник нужно поставить кактус. Это растение отразит негативную энергию, исходящую от неблагоприятного вида. Хороший вид из окна привлекает творческий успех и дает карьерный рост.

Растения

Долларовое или денежное дерево, называемое также толстянкой — лучший помощник в финансовых делах. Это растение привлекает денежную удачу лучше, чем любое другое.

Герань — еще одно растение, которое благотворно влияет на рабочую атмосферу. Данное растение больше подходит тем, кто работает в одиночку.

Также к денежным растениям можно отнести бамбук, лимон и в целом цитрусовые. Еще полезным будет папоротник, который поможет работникам офиса реже ругаться друг с другом.

Рабочий стол

То место, за которым вы непосредственно сидите и трудитесь, очень важно расположить правильно. Тут действует несколько простых правил.

Вы не должны сидеть спиной к выходу. Очень хорошо, когда человек сидит лицом к выходу, а спиной к стене или окну. Если это офис или рабочее помещение для двоих, то очень полезно оставить центр свободным, расположившись по бокам.

Стол не должен быть слишком маленьким или большим. На большом столе будет много работы, а на слишком меленьком мало денег.

Цвет стола должен быть черным или серым. Черный цвет в фэн-шуй символизирует сосредоточенность и внимание. Серый помогает абстрагироваться от всего лишнего.

Форма стола должна быть прямоугольной. Не стоит для работы выбирать круглый или овальный стол.

На рабочем столе должны быть и талисманы на удачу. К таковым относятся минералы топаз, сердолик, янтарь, цитрин.

Есть также очень полезные талисманы фэн-шуй — хотей, черепаха, слон, дракон. Хотей помогает в работе всем, кто должен много общаться. Слон — символ непреклонной воли. Черепаха помогает в сложных интеллектуальных задачах, а дракон позволяет не терять амбиции и веру в себя, особенно тем, кто занимает высокие должности.

Цвет интерьера

В целом интерьер офиса или рабочей области в доме должен быть двухтонным. Светлый верх и темный низ — идеальное сочетание. Белый с черным — это самый лучший выбор для тех, кто точно не хочет прогадать.

Всем, кто занят в творческой сфере, черный пол можно заменить синим, а стены можно покрасить в какой-то необычный цвет. Главное, чтобы цвета вас не раздражали.