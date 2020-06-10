Раскрыто отношение сторонников основных партий к поправкам к Конституции

Вадим Карасев

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В предстоящем голосовании по поправкам к Конституции планируют принять участие 78 процентов сторонников «Единой России». Отношение сторонников основных российских партий к предлагаемым изменениям выснили социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), данные опубликованы на сайте организации.

Среди сторонников «Справедливой России» 74 процента опрошенных заявили о желании проголосовать, чуть меньше (71 процент) желающих среди сторонников «Справедливой России», и 64 процента демонстрирует ЛДПР

Наивысший уровень голосования за поправки зафиксирован в электорате «Единой России» (83 процента), среди сторонников «Справедливой России» за обещают проголосовать 65 процентов, среди сторонников ЛДПР — 54 процента.

Несмотря на призыв фракции КПРФ голосовать против внесения поправок, электорат компартии разделился почти напополам: 43 процента опрошенных высказались за внесение изменений к Основному закону, 39 процентов — против.

Ранее социологи сообщили, что больше всего у россиян востребованы поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, экологии и науки. В частности, одна из самых востребованных поправок касается обеспечения государством доступности и качества медицинского обслуживания.

Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля включительно. Изначально оно планировалось 22 апреля, но было отложено из-за пандемии коронавируса. Объявив новую дату, президент Владимир Путин призвал граждан принять в голосовании активное участие. 1 июля объявлено выходным днем.