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Режиссер Алексей Герман-младший о Михаиле Ефремове: "Он убийца, хотя один из самых добрых людей, которых я знал"

Режиссер Алексей Герман-младший о Михаиле Ефремове: "Он убийца, хотя один из самых добрых людей, которых я знал"

Вот уже второй день общественность продолжает активно обсуждать аварию со смертельным исходом, виновником которой стал известный российский актер Михаил Ефремов. Напомним, вечером в понедельник он, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, на своем автомобиле выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве и столкнулся лоб в лоб с другой машиной, в результате чего ее водитель через несколько часов скончался в больнице. Мнения друзей, коллег и просто знаменитых людей, которые не были знакомы с Ефремовым лично, разделились: несмотря на то что все они считают, что он виновен и должен понести наказание, некоторые выражают ему сочувствие и поддержку, виня во всем алкоголь и другие жизненные обстоятельства, приведшие к страшному ДТП. Высказался на этот счет и кинорежиссер Алексей Герман-младший, по мнению которого проблема лежит гораздо глубже:

Как и многим талантливым людям до него, лучше по-человечески стать ему было тяжело. Вокруг подхалимы, подонки и дураки, а где взять других? То есть был Миша фигурой скорее трагической. Будто бы он страстно хотел быть не собой, а кем-то другим, а кем и не знал. Он не бил женщин, не совокуплялся с животными, не воровал, не пытался что-то возглавить, а просто жил, старался понравиться, наверное, чрезмерно. Зря. Имея такой большой талант, не стоило быть тем, кто сделал фарс нормой,

— пишет он.

Алексей Герман-младший

По мнению Германа, в нашем обществе очень распространены двойные стандарты, особенно в "художественном сообществе".

У нас СМИ не любят говорить, что индустрия пропитана наркотиками, воровством, враньем, принуждением, насилием, узаконенным алкоголизмом. Почему мы привыкли, что это нормально? Один Ефремов пил и нюхал, что ли? Почему молчим? У нас создалась система вседозволенности и отсутствия ответственности в промышленных масштабах. Я знаю про режиссеров, которые били женщин, а потом это спускалось на тормозах. Знаю про артистов. И что, а где публичные извинения? Где хоть что-то? Ой, опять избил жену, какой плохой, а через день забыли. Я пишу о невероятном фарисействе нашего общества. О принятии каждодневного зла художественным сообществом и не только. О трагедии человека, который к той минуте, секунде, когда изнеженный потворством, он начал засыпать за рулем и убил, уже давно утратил субъектность, его порокам попустительствовали, а иногда провоцировали. О человеке, которого радостно и весело вела к этому судьба, боль, к сожалению, и множество коллег и друзей, которые его не остановили, не останавливали.Я пишу о трагедии, которая возникла как результат многолетней эксплуатации и допустимости маленького зла, которое привело к злу большому. Вы часто видели общую реакцию на дурное поведение звезд у нас? В мире она есть, а у нас почему-то как-то не прижилась. Вчерашняя трагедия должна изменить наше отношение к границам допустимого. К критериям профессионализма. К индустриальным требованиям в конце концов. И дело не в Ефремове, а в том, что пока пьянство, распущенность, насилие являются дозволенными и повсеместными в художественной среде, пока подобное поведение не будет стыдным, не будет приводить к цеховой ответственности, то подобные истории будут повторяться,

— считает он.

В своем посте Герман-младший призвал игнорировать спектакли и фильмы, "где заняты люди, которые недопустимо себя ведут, где нарушаются нормы морали во время съемок".

Не делайте интервью с уродами, не смакуйте, не берите на работу пьяниц, а когда вы встретите пьяного известного артиста, то просто пройдите мимо, не наливайте, не восхищайтесь, а если вы сотрудник, то сразу отберите права. Известность не привилегия,

— пишет он.

Михаил Ефремов

При этом Герман отметил, что считает Ефремова виновным, и уверен, что его посадят в тюрьму.

Он убийца, хотя один из самых добрых людей, которых я знал. Так бывает. И не будет ему прощения, но всегда нужно оставить открытой дверь для искупления. Я не говорю, что не должно быть ответственности, я говорю об искуплении для человека, который убил невиновного, оставил сиротами его детей и виноват в этом сам. Вам кажется странным? А мне нет. Все произошло. Не судите запутавшегося человека, его осудит суд, ему дадут срок (должны дать), пожалейте его семью и детей. Они точно не виновны. Не мстите ему за известность, за образ жизни, за слабость. Судьба ему уже отомстила,

— заключил он.

После вчерашнего судебного заседания 56-летнего Михаила Ефремова отправили под домашний арест на два месяца. Актеру грозит тюремный срок от 5 до 12 лет лишения свободы.

Михаил Ефремов в зале суда
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По материалам: spletnik.ru

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