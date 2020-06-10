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Ролик «Пососи» побил рекорд Тимати и Гуфа по дизлайкам на YouTube

Ролик «Пососи» побил рекорд Тимати и Гуфа по дизлайкам на YouTubeФото: @morgen_shtern

Клип рэпера и блогера Алишера Валеева, более известного как Моргенштерн (Morgenshtern), побил рекорд российского YouTube по дизлайкам. Опубликованное 4 июня на его канале видео на песню «Пососи» посмотрели 15,5 миллиона человек. Положительную оценку ролику поставили 428 тысяч человек, негативную — 1,6 миллиона.

В видео рэпер приезжает на автомобиле с номером «пОСОси» и кодом региона 666 в загородный дом. Затем герой имитирует секс с девушкой в купальнике, разбрасывается пачками пятитысячных купюр и признается: «Да, я богатый *** (мерзавец — прим. «Ленты.ру»).

Сам рэпер отреагировал на большое количество дизлайков просьбой ставить их еще больше. «Любимые подписчики, нам нужен рекорд — 1,5 миллиона дизлайков. Я в вас верю!» — гласит закрепленный комментарий к клипу.

Ранее клипом-рекордсменом по количеству дизлайков в российском сегменте YouTube был клип рэпера Тимати на песню «Москва». За два дня видео набрало 1,4 миллиона дизлайков и 85 тысяч лайков, а позже было удалено.

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По материалам: lenta.ru

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