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Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

Россия назвала условие открытия границы с БелоруссиейАндрей РуденкоФото: Александр Астафьев / РИА Новости

Открытие границы между Россией и Белоруссией произойдет, как только это позволит сделать ситуация с распространением коронавируса. О единственном условии рассказал заместитель главы МИД России Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Будут предприняты шаги, как только станет более ясной перспектива с динамикой самой пандемии», — отметил дипломат. При этом он добавил, что обе страны не хотят сохранять ситуацию с закрытыми границами. Руденко выразил мнение, что снятие ограничений произойдет уже в ближайшее время.

16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о решении закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отмечал, что после этого белорусов, у которых были билеты на самолеты по линии российских туроператоров, «просто выбрасывали из самолета». Он добавил, что ситуация наладилась после переговоров с Москвой.

В Белоруссии всего с начала эпидемии заразилась коронавирусом 51 тысяча человек, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 288 пациентов, около 26 тысяч — вылечились. В России выявили 493 тысячи зараженных, почти 6,4 тысячи — умерли, выздоровели более 252 тысяч человек.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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