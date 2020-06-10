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Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо

Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо
Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.

Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. В октябре она достигла рабочей точки в 1,5 миллиона километров от Земли.

"Свершилось - телескоп ART-XC обсерватории "Спектр-РГ" завершил свой первый обзор всего неба! Как и предполагалось, это заняло почти ровно полгода, в течение которых телескоп непрерывно сканировал небесную сферу в жестких рентгеновских лучах", - говорится в сообщении пресс-службы института.


МКС.
# Россия
По материалам: ria.ru

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