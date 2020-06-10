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Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот проведет памятные мероприятия

Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот проведет памятные мероприятия

23 июня на базе Российского санаторно-реабилитационного центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пройдут торжественные мероприятия, посвященные юбилею Победы: акция «Свеча памяти», шествие «Бессмертного полка» и парад отрядов, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

К праздничным программам присоединятся как воспитанники Центра, так и представители городской администрации, учреждений культуры и общественных организаций и ветераны.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» является подведомственным учреждением Министерства просвещения Российской Федерации. Он находится в городе Евпатории и ежегодно принимает на реабилитацию более 200 детей из разных регионов страны.

# Общество
По материалам: edu.ru

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