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Савиных: необходимо уделять внимание модельным законам и программам СГ

Савиных: необходимо уделять внимание модельным законам и программам СГ
. Подготовка модельных законов, развитие программ Союзного государства, в том числе инфраструктурных проектов, станут приоритетными для работы Парламентского Собрания, сообщил в среду в ходе онлайн пресс-конференции председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.

"Если говорить о нашем парламентском взаимодействии, я бы выделил несколько приоритетов. Думаю, нам надо продолжать работу над сближением законодательства двух стран. У нас уже есть хороший опыт мониторинга законопроектов в целях создания единого правового пространства. Насколько мне известно, только за этот год мы уже проанализировали сочетаемость более 370 законопроектов обеих стран", - сказал Савиных.

Он подчеркнул, что этот опыт надо развивать.

"Мы должны самое пристальное внимание уделять, может быть, даже подготовке модельных законов. Это хороший инструмент, который позволит нам активно сближать законодательство двух стран. Не меньше внимания следует уделять программам Союзного государства. Здесь было сказано достаточно детально об интересных инфраструктурных проектах. Я, со своей стороны, и депутаты белорусского парламента готовы будут поддержать эти начинания", - сказал Савиных.

# Россия
По материалам: ria.ru

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