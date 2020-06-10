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Сбербанк фиксирует двукратный рост заявок на ипотеку

Сбербанк фиксирует двукратный рост заявок на ипотеку
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале сообщил о двукратном росте заявок на ипотеку по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"Количество заявок на первые дни июня, когда народ "вылез из норы" и стал смотреть по сторонам, ровно в два раза больше, чем в прошлом году. Если брать февраль, то у нас на 50% больше заявок. Мы видим, что 1 ноября не за горами, нужно подбирать объект и действовать", - сказал Попов.

Программа ипотеки по ставке 6,5% для покупки стандартного жилья в новостройках запущена по поручению президента России Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября. Ставка 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов в других регионах страны.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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